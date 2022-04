Cargoe mit erstem E-Transporter in Ungarn

Das Logistikunternehmen investiert in diesem Jahr rund 1 Mio. Euro in die E-Mobilität für CO2-freie Zustellungen.

Nach der kürzlich erfolgten E-Nutzfahrzeug-Premiere in Österreich geht bei cargoe die Reise „EmissionZero“ nun in die nächste Runde.In diesen Tagen starten die ersten CO2-freien Home-Delivery-Lieferungen in Budapest, teilt der Logistikdienstleister mit.Gemeinsam mit dem lokalen Partner wurde dazu der erste Fiat E-Ducato (79kW Batterieleistung) in Betrieb genommen.Er verkehrt im Großraum Budapest als erstes E-Fahrzeug in Ungarn.Für die kommenden Monate sind weitere Modelle bestellt.