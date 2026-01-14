cargo-partner: Zwei Jahre unter dem Dach der NX Group

Geburtsstunde für NX Cargo Partner Hungary zu Jahresbeginn; Strategische Neuausrichtung mit Nippon Express in Deutschland bis Ende Februar 2026.

Seit der Integration in die Nippon Express Group im Jänner 2024 konnte der Logistiker cargo‑partner seine Position innerhalb des globalen Netzes stärken.Im Bereich Luftfracht belegen die beiden Unternehmen nun gemeinsam weltweit Platz 5, in der Seefracht Platz 6. Zwei Jahre nach Beginn des Integrationsprozesses in die NX Group berichtet cargo-partner-CEO Luca Ferrara: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir nicht nur unsere Systeme und Abläufe harmonisiert, sondern vor allem auch unsere Teams vereint.Die Partnerschaft eröffnet uns Möglichkeiten, die man allein nur schwer erreichen könnte – und genau das motiviert uns.“ Im ersten Jahr der Integration wurden die Konzernorganisation neu aufgestellt und zentrale Geschäftsbereiche in verschiedenen Ländern aufeinander abgestimmt.