Cargo Mastermind: Bollmann-Preis für Spediteur Uwe Glaser

25.09.2025

Unter Verzicht auf den Einsatz von Fremdkapital prolomgiert die Cargomind Gruppe ihre Wachstumsstrategie.

Cargo Mastermind: Bollmann-Preis für Spediteur Uwe Glaser Bild: Max Slovencik – WK Wien / Im Bild (v.l.n.r.): Margarete Kriz-Zwittkovits, Uwe Glaser und Mag. Christian Holzhauser.
Der Branchenpreis Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien in der Kategorie „Lebenswerk“ geht im Jahr 2025 an eine schillernde Unternehmerpersönlichkeit.Uwe Glaser, Gründer und President der Cargomind Spedition, wurde gestern am Abend in der Eventlocation „Mirage“ mit dem Bollmann-Preis ausgezeichnet.Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, würdigte in seiner Laudatio das unermüdliche Wirken des Preisträgers für mehr Kundenerfolg.Demnach investiert Uwe Glaser seit den 1960er Jahren viel Zeit und Energie in Maßnahmen zur Optimierung des Leistungsportfolios seiner Logistikunternehmen.Seine Cargomind Group feiert 2025 ihr 20-jähriges Bestehen.

