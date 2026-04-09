Cargo-Bahntrio mischt die Balkan-Achse auf

09.04.2026

Ungarn, Serbien und Nordmazedonien machen beim Schienengüterverkehr gemeinsame Sache.

Cargo-Bahntrio mischt die Balkan-Achse auf Bild: Railcargo
Die Schienengüterverkehrsunternehmen Ungarns, Serbiens und Nordmazedoniens werden künftig enger zusammenarbeiten.Vor kurzem haben Rail Cargo Hungaria, Srbija Kargo und Železnice Republike Severne Makedonije Transport eine entsprechende Absichtserklärung über einen „synchronisierten Schienenverkehrsdienst“ unterzeichnet.Dabei konzentrieren sich die drei Partner insbesondere auf die modernisierte Bahnlinie Budapest–Belgrad, um den Schienengüterverkehr aus China und innerhalb Europas anzukurbeln.Seit ihrer Eröffnung für den Güterverkehr Ende Februar ist diese Strecke eine wichtige Verkehrsader für Güter, die auf der Nord-Süd-Achse zum und aus dem Balkan transportiert werden.„Die Zusammenarbeit umfasst zwei Stoßrichtungen: den Gütertransport zwischen China und Europa über bestehende Eisenbahnkorridore sowie den Transport von Gütern, die in europäischen Häfen ankommen oder von dort abfahren, zwischen Terminals auf dem europäischen Kontinent, ergänzt durch den Straßentransport“, schreibt Srbija Kargo in einer Aussendung.

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