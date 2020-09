BTK GmbH: Josef Heiß folgt Bernhard Reichert als Gesellschafter

Die inhabergeführte BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH ist ein Logistikunternehmen mit Hauptsitz im bayerischen Rosenheim und Niederlassung in Heilbad Heiligenstadt (Thüringen). 300 Mitarbeitende realisieren für Kunden aus Industrie und Handel nationale und internationale Transporte sowie ein breites Portfolio an Umschlag-, Lager- und Mehrwertdienstleistungen.

An der Unternehmensspitze hat Bernhard Reichert (60) am 1. September 2020 seine Gesellschafteranteile zum 1. September 2020 an Josef Heiß übergeben. Letzterer teilt sich ab sofort die Gesellschaftsanteile und die Geschäftsführung in Doppelspitze mit Franz Weiß (58).

Josef Heiß übernimmt zu seinen bisherigen Bereichen Spedition, Verkauf und IT die Verantwortung für Kontraktlogistik, Fuhrpark sowie Qualitätsmanagement und Versicherungen. Franz Weiß leitet weiterhin Finanzen und Personal. In der erweiterten Geschäftsführung unterstützen die langjährigen Prokuristen Franz Neuner (37) als Leiter Transportlogistik und Peter Berger (38) als Leiter Kontraktlogistik die operative Führung des Unternehmens.

Bernhard Reichert bleibt für einen ruhigen Übergang bleibt bis zum Jahresende 2020 in der Geschäftsführung. Zuletzt erweiterte er das Logistikzentrum in Raubling auf zwei Hallen. Seine operativen Aufgaben im Bereich Fuhrpark und die Nachfolge als Verkehrsleiter übernimmt Albert Kraus (55). Er ist Abteilungsleiter Fuhrpark, Qualitätsmanagement und Versicherungen. In der Kontraktlogistik hat Peter Berger mit verstärkter Teamleiterebene die Gesamtverantwortung übernommen.

Das Unternehmen besitzt eine Flotte von 158 Zugmaschinen mit 200 Trailern und ein Logistikzentrum mit 10.000 m² in Raubling. Dazu kommen weitere 9.000 m² angemietete Logistikflächen im Raum Rosenheim. Die BTK ist Mitglied im Europäischen Ladungsverbund internationaler Spediteure (ELVIS AG) und dem europaweiten Stückgutnetz International Logistics Network (ILN).

www.btk.de