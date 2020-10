Brummer Logistik realisiert Großinvestition im Innviertel

Ab Frühjahr 2021 betreibt der Spezialist für temperaturgeführte Transport- und Lagerlogistik rund 45.000 m² Lagerfläche am neuen Standort in Sankt Marienkirchen bei Schärding.

Brummer ist ein familiengeführtes Logistikunternehmen mit rund 700 Mitarbeitenden, einer eigenen Lkw-Flotte mit 220 Kühlfahrzeugen und 40.000 m² temperierter Lagerfläche am Hauptsitz in Neuburg am Inn bei Passau. Aktuell entsteht am Standort Sankt Marienkirchen bei Schärding ein neues Logistikzentrum mit rund 45.000 m² Lagerfläche. Ab Frühjahr 2021 werden an diesem neuen Standort unmittelbar an der deutsch-österreichischen Grenze die Logistik für Haustierfutter und Pflanzen gebündelt.

Brummer ist als Mitglied des European Food Networks Länderpartner für Österreich. Der Logistiker bietet seinen Kunden europaweite Sammelgutlösungen, vor allem für frische aber auch für tiefgefrorene und ungekühlte Lebensmittel an. Auf der Relation zwischen Österreich und Deutschland zählt das Unternehmen zu den Marktführern.

Zur Digitalisierung und Automatisierung der Warenverteilläger hat Brummer Logistik kürzlich eine Kooperation mit Logivations GmbH, internationales Consulting- und Technologieunternehmen mit Sitz in München, vereinbart. Nach einem ersten Projekt wurde beschlossen alle Läger und die Logistikprozesse vollständig zu digitalisieren. Ferner sollen von Logivations bis Ende 2021 etwa 125 autonome mobile Roboter für die weitgehende Automatisierung aller Boden-Transporte geliefert werden.

Das Transportunternehmen Brummer jun. KG wurde 1977 gegründet. Die Kompetenz wurde schrittweise auf die Bereiche Warehousing und Kontraktlogistik/Outsourcing für Lebensmittel ausgedehnt. 1998 ging die Brummer Logistik GmbH an den Start. Der Schwerpunkt liegt in der Distribution von temperatursensiblen Lebensmitteln und Gütern an die Handelszentrallager in Deutschland und Österreich. Für namhafte Handelsketten agiert Brummer als Beschaffungslogistik-Partner.

Mit der 2009 gegründeten Brummer Thermo-Logistik GmbH wurde die Frische- und TK-Lagerhaltung erweitert und 2015 mit einer neuen 20.000 m² großen Frische- und Tiefkühlanlage auf insgesamt 40.000 m² vergrößert. Brummer Logistik ist seit 2011 Teil des europaweit flächendeckenden Transportnetzwerks von Dachser Food Logistics und seit Juni 2013 Mitglied des European Food Network.

www.brummer-logistik.de; www.logivations.com