Brennerautobahn: Lkw-Fahrverbot an bis zu vier Wochenenden

Aufgrund erforderlicher Sanierungsmaßnahmen an der Luegbücke müssen am 10. Oktober 2020 ab circa 17 Uhr Fahrzeuge über 7,5 Tonnen angehalten beziehungsweise auf den Rastplätzen abgestellt werden. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an den Lagern der Luegbrücke.

Diese Arbeiten sind grundsätzlich an zwei Wochenenden vorgesehen. Sollte jedoch witterungstechnisch etwa bei Schneefall eine Verschiebung der Arbeiten notwendig werden, hat die Asfinag zwei weitere Wochenenden als Option eingeplant. Die Arbeiten sind folglich an den Samstagen 10. Oktober, 17. Oktober, 24. Oktober und 31. Oktober (inklusive der beiden optionalen Termine bei schlechter Witterung) geplant.

Busse ohne Anhänger können in dieser Zeit über die Brenner Bundesstraße ausweichen. Die Ausleitung erfolgt ab den Anschlussstellen Matrei bzw. Nösslach (Richtung Brenner) sowie der Anschlussstelle Brenner-Nord (Richtung Innsbruck). Für den restlichen Verkehr steht pro Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Asfinag hat diese Maßnahme bewusst auf das Wochenende bzw. in die Nachtstunden verlegt, da hier der Schwerverkehr-Anteil sehr gering ist. Die Arbeiten sind jeweils am Sonntag bis spätestens 8 Uhr abgeschlossen. Die Ausleitungen oder Anhaltungen werden an sämtlichen Wochenenden von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Asfinag vorgenommen.

Im Zuge der Maßnahmen zum Lkw-Fahrverbot auf der Brennerautobahn hat die ÖBB Rail Cargo Group in Absprache mit dem Land Tirol und der Asfinag ein Maßnahmenpaket erarbeitet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die „Rollende Landstraße“ für die Frächter zwischen Brennersee und Wörgl sowie in umgekehrter Richtung einen Shuttledienst anbieten.

Der zusätzliche Shuttleverkehr soll Lkw, die mit dringenden oder verderblichen Gütern beladen sind (letztere sind vom Wochenendfahrverbot bekanntlich ausgenommen), rechtzeitig an ihr Ziel bringen. Die genauen Abfahrtszeiten der Züge, die freien Stellplätze sowie die direkten Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.rola.at.

www.asfinag.at