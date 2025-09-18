Bremenports setzt verstärkt auf die Bahn

18.09.2025

126.000 TEU im Jahr 2024: Österreich ist traditionell ein fester und guter Partner der bremischen Häfen.

Bremenports setzt verstärkt auf die Bahn Bild: Bremen Ports
Die bremischen Häfen starten ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Stärkung ihrer Rolle als logistische Drehscheibe, mit Fokus auf Hafeneisenbahn, Kajen-Modernisierung, Straßenanbindung und dem Ausbau der Landstromversorgung.Ziel ist die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Bremen und Bremerhaven sowie ein aktiver ökologischer Wandel.Robert Howe, Geschäftsführer von bremenports, betont in diesem Zusammenhang die Hinterlandanbindung als Rückgrat der Häfen.Die Projekte sollen Versorgungs- und Lieferketten sichern und den klimafreundlichen Schienentransport weiter erhöhen.Bremerhaven gilt als Eisenbahnhafen-Vorreiter und will diese Stellung mit folgenden Projekten ausbauen: Bau des Hafenbahnhofs Speckenbüttel ab 2026, Modernisierung der Gleisinfrastruktur, Erhöhung der Vorstellgleise von 16 auf 23 und Einführung eines elektronischen Stellwerks auf Basis von Prinos.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

DHL und Henkel färben ihre Partnerschaft noch grüner

Für den Großteil des Seefrachtvolumens des Konsumgüterkonzerns wird der Logistiker Sustainable Marine Fuel (SMF) einsetzen. Vereinbarung umfasst 9.000 TEU.

18.09.2025

Empire Energy setzt auf Logistik von Kühne+Nagel

Wissen aus der Offshore-Windenergiebranche kombiniert mit einem globalen Logistiknetz setzt neue Maßstäbe für die Lieferkette in dem Sektor.

18.09.2025

Renault Group schwimmt mit UECC auf der grünen Welle

Der französische Autohersteller will die CO2-Emissionen von Lieferkette und Logistik bis 3020 um mindestens 27 Prozent senken.

17.09.2025
Anzeige
Anzeige