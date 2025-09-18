Bremenports setzt verstärkt auf die Bahn

126.000 TEU im Jahr 2024: Österreich ist traditionell ein fester und guter Partner der bremischen Häfen.

Die bremischen Häfen starten ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Stärkung ihrer Rolle als logistische Drehscheibe, mit Fokus auf Hafeneisenbahn, Kajen-Modernisierung, Straßenanbindung und dem Ausbau der Landstromversorgung.Ziel ist die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Bremen und Bremerhaven sowie ein aktiver ökologischer Wandel.Robert Howe, Geschäftsführer von bremenports, betont in diesem Zusammenhang die Hinterlandanbindung als Rückgrat der Häfen.Die Projekte sollen Versorgungs- und Lieferketten sichern und den klimafreundlichen Schienentransport weiter erhöhen.Bremerhaven gilt als Eisenbahnhafen-Vorreiter und will diese Stellung mit folgenden Projekten ausbauen: Bau des Hafenbahnhofs Speckenbüttel ab 2026, Modernisierung der Gleisinfrastruktur, Erhöhung der Vorstellgleise von 16 auf 23 und Einführung eines elektronischen Stellwerks auf Basis von Prinos.