Boom bei Schenker beflügelt den DB Konzern

Das erste Halbjahr 2022 ist das erfolgreichste in der 150-jährigen Geschichte des Transport- und Logistikunternehmens.

Bild: Bild: Deutsche Bahn, am Bild: Dr. Richard Lutz, DB-Vorstandsvorsitzender und Dr. Levin Holle, Vorstand Finanzen & Logistik der DB AG

Die Deutsche Bahn (DB) macht wieder Gewinn. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat der DB-Konzern ein positives operatives Ergebnis erwirtschaftet und ist damit auf seinen profitablen Wachstumspfad zurückgekehrt.

Die DB schließt das erste Halbjahr 2022 mit einem operativen Gewinn (EBIT bereinigt) in Höhe von 876 Mio. Euro ab. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2021 um 28,4 Prozent auf rund 28,0 Mrd. Euro. Deutlich mehr Reisende nutzten den Nah- und Fernverkehr. Auch die internationale Logistik war so gefragt wie nie.

Den mit Abstand größten Beitrag zum aktuellen Konzernerfolg leistete die Logistik-Tochter DB Schenker. Sie konnte ihren operativen Gewinn im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2021 auf rund 1,2 Mrd. Euro fast verdoppeln.

DB Cargo legte bei Umsatz (plus 5,6 Prozent) und Verkehrsleistung (plus 1,2 Prozent) leicht zu. Allerdings litt der Schienengüterverkehr unter den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den baubedingten Kapazitätseinschränkungen.

Obwohl die DB weiter auf Rekordniveau modernisiert und gebaut hat, kann die Schieneninfrastruktur aktuell nicht mit dem Verkehrszuwachs mithalten. Mehr Staus auf der Schiene und Verspätungen sind die Folge.

Qualität und Pünktlichkeit seien derzeit „nicht akzeptabel“, sagte DB Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz in Berlin. Deshalb bauen Bahn und Bund mit einer Generalsanierung der am stärksten befahrenen Korridore ab 2024. Ziel ist es, die Infrastruktur in allen Dimensionen fit für die Zukunft zu machen.

