Bolloré Logistics: Straßentransporte China – Europa für Gigaset

„China by Road by Bolloré Logistics“ bietet internationalen Kunden einen Tür-zu-Tür-Lieferservice über die „Neue Seidenstraße“.

Bolloré Logistics Deutschland hat im Auftrag des langjährigen Kunden Gigaset einen Lkw-Transport von Xiamen in China nach Bocholt in Deutschland abgewickelt. Hochsensible IT-Komponenten wurden auf 66 Paletten mit einem Gesamtgewicht von 10,9 Tonnen verpackt. Die Reise ging entlang der „Neuen Seidenstraße“ durch die Länder Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen und Deutschland. Sie dauerte insgesamt 18 Tage.

Die Teams von Bolloré Logistics Railways Europe mit Sitz in Düsseldorf organisierten die gesamte Reise und überwachten die Fracht vom Ausgangs- bis zum Zielort. Die Fahrzeuge waren so ausgerüstet, dass die Güter während der gesamten Reise auf der richtigen Temperatur gehalten und unter optimalen Bedingungen transportiert werden konnten.

Bolloré Logistics stellte die zolltechnischen Einrichtungen zur Verfügung. Das integrierte LINK-System ermöglichte eine lückenlose Sendungsverfolgung in Echtzeit mit täglicher Aktualisierung der Position der Lastwagen. Darüber hinaus wurden während des Be- und Entladens der Fahrzeuge, beim Grenzübertritt und entlang der Routen Fotos gemacht und an den Kunden gesendet.

