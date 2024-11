Boeing prognostiziert Boom im Luftfrachtverkehr 

Vor dem Hintergrund eines starken Luftfrachtmarktes, der das Niveau vor der Pandemie übertrifft, prognostiziert Boeing ein anhaltendes langfristiges Wachstum.Der Luftfrachtverkehr werde bis 2043 um durchschnittlich 4 Prozent pro Jahr wachsen.Diese Prognose ist im World Air Cargo Forecast (WACF 2024) des Flugzeugherstellers enthalten, der alle zwei Jahre neu erscheint.„Als schnellste und zuverlässigste Art des Warentransports hat die Luftfracht mit anhaltendem Wachstum die Branche zu ihrem langfristigen Trend zurückgeführt.Es gibt viele Faktoren, die die Nachfrage nach Frachtflugzeugen in den nächsten 20 Jahren weiter ankurbeln werden, darunter die Expansion der Schwellenländer und das globale Wachstum in den Bereichen Produktion und E-Commerce“, so Darren Hulst, Boeing Vice President of Commercial Marketing.

