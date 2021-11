Blue Water Shipping wird 24plus-Systempartner

Speditionen in Deutschland und Europa bilden ein gemeinsames, europaweit flächendeckendes Stückgutnetz mit getakteten Direkt- und Hubverkehren.

Die 24plus Systemverkehre GmbH & Co.KG setzt den Ausbau ihres europaweiten Netzes fort.Mit dem neuen Systempartner Blue Water Shipping (BWS) führt die Stückgutkooperation eine feste Linie nach Dänemark ein.BWS entschied sich vor allem aufgrund der starken Ausrichtung auf die europäischen Landverkehre sowie die ausgewogene Partnerstruktur für die Kooperation mit Sitz in Hauneck.Als eine der Top-5-Speditionen in Dänemark in Bezug auf Umsatz und Mengen bietet BWS ein flächendeckendes Distributionsnetzwerk und kurze Laufzeiten für Skandinavien.