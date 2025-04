BLG Logistics und Konica Minolta vertiefen ihre Partnerschaft

Das international tätige Seehafen- und Logistikunternehmen BLG Logistics mit Sitz in Bremen und der japanische Optik-, Medizin- und Bürotechnik-Konzern Konica Minolta, der sein Europalager in Emmerich am Rhein betreibt, werden in Zukunft noch enger als bisher zusammenarbeiten.Die Kooperation besteht seit über vier Jahrzehnten und wird nun um zusätzliche Dienstleistungen ergänzt, was auch neue Arbeitsplätze schafft.Zur Optimierung der Supply Chain hat Konica Minolta neue Aufträge in das Europalager in Emmerich integriert, darunter die Ersatzteillogistik und den Geschäftsbereich Healthcare.Winfried Hennemuth von Konica Minolta hebt hervor, dass diese Erweiterung im Distributionszentrum ein wichtiger Meilenstein für die Unternehmens- und SCM-Transformation sei.Mit Unterstützung von BLG Logistics könne das Unternehmen seinen Kunden künftig ein erweitertes Produkt- und Serviceangebot aus einer Hand bieten.

