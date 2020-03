Bereits 15 Krananlagen von Künz beim Intermodal-Spezialisten Metrans

Das Vorarlberger Maschinenbauunternehmen Künz hat kürzlich das 15. Projekt für den Kunden Metrans erfolgreich abgeschlossen. Am Standort Prag wurde im Dezember 2019 ein neuer Intermodal-Kran installiert. Kurz vorher wurde ein weiterer Kran in Budapest geliefert.

Metrans gehört zu den führenden Anbietern von intermodalen Transportlösungen im Seehafenhinterlandverkehr in Europa. Das Unternehmen verbindet Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven und Koper mit Süddeutschland, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn und Österreich. An vier von 15 eigenen Terminals sorgen insgesamt 15 Intermodal-Krane für sicheren und effizienten Bahnumschlag.

Am größten Standort in Prag arbeiten sechs, in Česká Třebová und in Budapest je drei Zweiträgerbrücken in überspannter Ausführung und mit beidseitige Auskragung. Die restlichen drei Krananlagen in Dunajska Streda, Slowakei sind als konventionelle Zweiträgerbrücken ausgeführt. Die zwei neuen Krane in Prag und Budapest übernehmen mit je 37 Tonnen Tragkraft den Umschlag von Containern, Wechselbehältern und Sattelaufliegern.

www.kuenz.com; www.metrans.eu