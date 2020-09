Bei Dachser Austria beginnen 26 Auszubildende ihre Berufslaufbahn

Das Familienunternehmen Dachser legt traditionell viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit entsprechender Wissensvermittlung und Betreuung. „Die nächste Generation als wertvolle und motivierte Mitarbeiter auszubilden und anschließend langfristig zu beschäftigen, ist Teil der Unternehmenskultur“, sagt CEO Bernhard Simon.

Auch in Österreich bildet Dachser seit Jahren erfolgreich aus. An den verschiedenen Standorten fiel für insgesamt 26 Speditionskaufleute, Betriebslogistiker und Berufskraftfahrer der Startschuss ins Berufsleben. Aktuell befinden sich in Österreich 70 junge Menschen in ihrer Ausbildung. Deutschlandweit starteten kürzlich 600 Auszubildende und 25 Studierende mit Dachser ins Berufsleben.

„Ausbildung bedeutet für uns langfristiges Engagement. Deshalb setzen wir auch in herausfordernden Zeiten weiter auf die Qualifizierung und Förderung unseres Logistik-Nachwuchses“, sagt Bernhard Simon. „Trotz der Corona-Krise stellen wir weiter Auszubildende und Studierende ein, denn eine gute Mannschaft aus motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern ist für uns das A und O.“

Über alle Jahrgänge hinweg befinden sich rund 1.800 angehende Logistiker bei Dachser in Ausbildung oder absolvieren ein Studium. Als Global Player macht das Familienunternehmen seine Nachwuchskräfte fit für die internationale Logistik und bietet ihnen eine berufliche Perspektive in einer zukunfts- und krisensicheren Branche.

Erfreulich hat sich Engagement des Logistikdienstleisters bei der Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern entwickelt: 99 angehende Fahrer, darunter 18 Fahrerinnen, starten aktuell ihre Ausbildung mit Dachser. Außerdem schlossen 42 Fahrer und fünf Fahrerinnen ihre Ausbildung im Sommer 2020 ab, 19 Berufskraftfahrer durchliefen die Teilqualifikation (TQ1) im gewerblichen Güterverkehr.

Dachser verfügt in Österreich über ein Niederlassungsnetzwerk mit neun Standorten, das seinen Kunden eine optimale Marktnähe bietet. Getaktete Verkehre verbinden die alpenländischen Standorte mit ganz Europa. Im Geschäftsjahr 2019 hat Dacher Austria mit seinen beiden Business Lines European Logistics und Air & Sea Logistics 2,04 Mio. Sendungen mit 1,14 Mio. Tonnen Gewicht bewegt. Daraus resultierte ein Umsatz in Höhe von 179,38 Mio. Euro. Aktuell beschäftigt Dachser Austria 595 Mitarbeitende.

www.dachser.at