Bei Dachser Austria erklimmt Michael Rauhofer den Chefsessel

09.01.2026

Der gelernte Speditionskaufmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transport- und Logistikbranche.

Bei Dachser Austria erklimmt Michael Rauhofer den Chefsessel Bild: Dachser Austria
Mit Wirkung zum 1.Jänner 2026 wurde die Dachser Austria Air & Sea Logistics GmbH mit der Dachser-Austria Gesellschaft m.b.H.verschmolzen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Gebrüder Weiss: Neuer „Kapitän“ für Air & Sea

Der Logistikexperte Alessandro Cacciola steigt beim Vorarlberger Traditionsunternehmen in die Chefetage ein.

09.01.2026

DHL Group rückt ihrem Ziel der Dekarbonisierung näher

Auch im vergangenen Jahr hat das Post- und Logistikunternehmen in Sachen Ökologisierung und Nachhaltigkeit wieder Maßstäbe gesetzt.

07.01.2026

Schachinger Logistik als „Energie Star“ prämiert

Für seine nachhaltigen Projekte erhält das Traditionsunternehmen aus Hörsching vom Land Oberösterreich eine besondere Auszeichnung.

29.12.2025