Baulogistik-Spezialist SiteLog fixiert Firmenakquisition in Österreich

SiteLog, ein auf Baustellenlogistik und Baustelleninfrastruktur spezialisiertes Unternehmen der Zech Group, hat am 10.Juni die Verträge zum Erwerb der Equipment and Technology Services (ETS) von Implenia in Österreich unterzeichnet.Die Transaktion erfolgte durch die in Österreich agierende SiteLog Infra GmbH mit Sitz in Bruck an der Leitha, die ab sofort die operative Verantwortung für die ETS übernimmt.Alle 14 Mitarbeitenden sowie der komplette Maschinen- und Gerätepark wurden übernommen.Durch die Übernahme stärkt SiteLog die marktführende Position in Österreich und vertieft gleichzeitig die Wertschöpfung des Geschäftsmodells.

