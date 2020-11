Bald 30 Prozent mehr Lager bei Vögel Transporte

Das Transportlogistikunternehmen Vögel Transporte GmbH investiert gegenwärtig rund 1,6 Mio. Euro in die Errichtung einer neuen Lager- und Logistikhalle im südöstlichen Bereich des Stammsitzes in Bludesch. Das Objekt mit einer Grundfläche von mehr als 2.600 m² soll bis Ende November 2020 fertiggestellt sein, erklärt Stefan Vögel, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung, im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur. Dadurch werden die Lagerkapazitäten im Unternehmen um etwa 30 Prozent erhöht.

Stefan Vögel begründet die Investition einerseits mit der ständig steigenden Nachfrage nach überdachten Lagerflächen. Andererseits wolle man das Portfolio weiter ausbauen und könne mit der neuen Halle komplexere Lager- und Logistikabwicklungen anbieten. Das gelte etwa für größeres Stückgut ohne Standardmaße, sogenannte Groß-Colli.

„Damit ist es dann noch einfacher möglich, etwa den Transport und die Logistik von bis zu 20 Tonnen schweren Maschinen zu organisieren“, so Stefan Vögel. Die neue Halle verfüge zudem auch über eine spezielle IT-Ausstattung und entsprechende Lagersysteme.

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 bezeichnet Stefan Vögel als bislang konstant. So habe es etwa im Lebensmittelbereich Mengenzuwächse gegeben, während die Baubranche eher stabil geblieben sei. Die vergleichsweise stärksten Rückgänge seien in der Automotive-Zulieferer-Branche zu verzeichnen. „Aktuell bewegen wir uns auf dem Umsatzniveau von 2019 und rechnen damit, dass wir den Vorjahreslevel auch heuer halten werden.“

Die Flotte von Vögel Transporte zählt derzeit 210 Fahrzeuge, wobei es sich bei fast allen Lkw um 40-Tonner handelt. An einem durchschnittlichen Werktag werden etwa 3.200 Tonnen Güter transportiert. Das Unternehmen ist insbesondere in der DACH-Region, in den BeNeLux-Staaten, im skandinavischen Raum sowie in Frankreich und Italien tätig.

Neben dem Stammsitz in Bludesch gibt es Niederlassungen in Dornbirn, Rankweil, Schaanwald (LIE), Naturns (Südtirol) und Aichstetten (D). Insgesamt werden rund 250 Mitarbeitende beschäftigt. Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen in das Jahr 1961 zurück.

