Bahnlogistiker InterRail mit neuen Büro in Wien

Seit 4.Juli ist die InterRail Gruppe mit einem Standort in Österreich vertreten, der als Zweigniederlassung der InterRail Europe GmbH (Deutschland) eingerichtet wurde.Vom neuen Büro in Wien aus seien Mitarbeitende sowohl operativ als auch im Verkauf aktiv, teil der Bahnfracht-Spezialist mit.Damit erweitert InterRail die geographische Abdeckung im Herzen Europas.„Wir sind sicher, dass wir damit unsere operative und vertriebliche Reichweite ausbauen können und so eine weitere, stabile Entwicklung der InterRail Gruppe sicherstellen können", sagt Jürgen Huschka, Mitglied des InterRail Group Managements.

