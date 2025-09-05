Ausbildung: Neues VNL-Schema für den Intermodalen Verkehr

Für das Verkehrssystem der Zukunft fehlten in Österreich bisher eine adäquate Lehrinhalte – doch jetzt macht der VNL Nägel mit Köpfen.

Die Bezeichnung „Intermodaler Verkehr“ bezieht sich auf eine Transportkette, bei der zwei oder mehrere Verkehrsträger zur Beförderung von Gütern eingesetzt werden.Der Begriff findet sich in allen verkehrspolitischen Zielsetzungen.Doch es fehlt in Österreich die spezielle Ausbildung dafür.Weder an den Universitäten und Fachhochschulen noch im Rahmen der speditionellen Berufsausbildung und an den Handelsakademien wurden die damit verbundenen Sachverhalte bisher ausführlich behandelt.Die Ausbildung für das Verkehrssystem der Zukunft ist zu gering, warnen Experten seit Jahren.