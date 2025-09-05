Ausbildung: Neues VNL-Schema für den Intermodalen Verkehr

05.09.2025

Für das Verkehrssystem der Zukunft fehlten in Österreich bisher eine adäquate Lehrinhalte – doch jetzt macht der VNL Nägel mit Köpfen.

Ausbildung: Neues VNL-Schema für den Intermodalen Verkehr Bild: ÖBB Infrastruktur
Die Bezeichnung „Intermodaler Verkehr“ bezieht sich auf eine Transportkette, bei der zwei oder mehrere Verkehrsträger zur Beförderung von Gütern eingesetzt werden.Der Begriff findet sich in allen verkehrspolitischen Zielsetzungen.Doch es fehlt in Österreich die spezielle Ausbildung dafür.Weder an den Universitäten und Fachhochschulen noch im Rahmen der speditionellen Berufsausbildung und an den Handelsakademien wurden die damit verbundenen Sachverhalte bisher ausführlich behandelt.Die Ausbildung für das Verkehrssystem der Zukunft ist zu gering, warnen Experten seit Jahren.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

LogistikHAK: „Leinen Los!“ für neuen Lehrgang

„Logistik ist eine absolute Wachstumsbranche, denn die Nachfrage nach Fachkräften ist groß“, betont WKW-Bildungsreferent Davor Sertic.

05.09.2025

Neuer Geschäftsführer bei DHL Express in Österreich

Innerhalb der DHL Group verstärkt das Logistikunternehmen seit August die Zusammenarbeit mit DHL Express Deutschland.

02.09.2025

Komptech schützt Great Barrier Reef in Australien

Technologie aus Frohnleiten trägt dazu bei, die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde zu bewahren.

27.08.2025
Anzeige