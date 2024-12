Auch in das Aircargo-Geschäft stößt die Digitalisierung vor

Digitalisierung in der Luftfracht braucht gemeinsame Standards und Datentransparenz.Das war die übereinstimmende Meinung der Teilnehmenden an der jüngsten Veranstaltung des aircargo club deutschland (acd).Dabei beleuchtete Marie Seco-Köppen, Executive Director der IATA-Interessengruppe Cargo iQ, die Herausforderungen und Errungenschaften der digitalen Transformation in der Branche.Während ihres Vortrags betonte Marie Seco-Köppen die notwendige Balance zwischen technologischer Innovation und der Akzeptanz in einer diversifizierten Industrie.Dabei bleibe das Ziel klar: die kontinuierliche Verbesserung der Wertschöpfung für alle Beteiligten entlang der Lieferkette.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login