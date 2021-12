Auch GLS Austria ist ein „Great Place to Work”

Im Rahmen der neuen Strategie Accelerate setzt sich das Paketlogistikunternehmen GLS Austria verstärkt für eine positive und zukunftsfähige Arbeitsplatzkultur ein.Deswegen hat sich das Unternehmen auch heuer entschlossen, an der Mitarbeiterumfrage durch das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work teilzunehmen.Die Mitarbeitenden konnten GLS Austria als Arbeitgeber in unterschiedlichen Kategorien bewerten – und zeigten sich insgesamt als sehr zufrieden.Besonders gut schnitt das Unternehmen in Fragen zum Thema Diversity Management sowie zum Verhalten der Führungskräfte ab.So gaben 95 Prozent der Befragten an, dass die Mitarbeitenden unabhängig von Nationalität oder ethnischer Herkunft fair behandelt werden.

