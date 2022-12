AsstrA Group positioniert sich in Spanien  

Mit der neuen Niederlassung in Valencia reagiert der Logistiker auf die gestiegene Nachfrage in Spanien.

Die internationale Logistikgruppe AsstrA-Associated Traffic AG hat im Dezember 2022 ein Büro in Valencia in Spanien eröffnet.Als Antwort auf die Nachfrage des lokalen Marktes nach Logistik- und Transportdienstleistungen wird das Unternehmen eine breite Palette von Lösungen für die Straßen-, See- und Luftfracht anbieten, einschließlich Projektlogistikmanagement und Expressfrachttransporten, anbieten.„Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten logistischen Infrastrukturzentren der Stadt wie dem Flughafen und dem Seehafen.Die Eröffnung dieses Büros ist der jüngste Schritt in unseren laufenden Bemühungen, die geografische Präsenz zu vergrößern, um die Bedürfnisse der lokalen Märkte besser bedienen zu können“, erklärt Volker Schoeffel, Country Manager bei AsstrA Forwarding Spain.Die AsstrA Group baut ihr weltweites Niederlassungsnetz konsequent aus.