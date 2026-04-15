Anna-Viktoria Wiedner leitet jetzt VGP Österreich

Der belgische Immobilienentwickler in Familienbesitz verfolgt in der Alpenrepublik eine Wachstumsstrategie.

Seit Mitte Februar leitet Anna‑Viktoria Wiedner die Geschäfte von VGP Österreich.Das Unternehmen entwickelt und betreibt hochwertige Logistik- und Light‑Industrial‑Immobilien in ganz Europa und ist seit 2019 in Österreich präsent – mit derzeit drei Businessparks in der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich.Anna-Viktoria Wiedner wurde 1983 in Vorau in der Steiermark geboren, hat an der WU Wien Betriebswirtschaftslehre studiert und startete ihre Karriere vor 15 Jahren bei Rewe.Dort war sie zuletzt in der Immobilienabteilung für sämtliche Handelsfirmen sowie Zentral- und Logistikstandorte tätig.„VGP vereint internationales Know-how mit dem Blick für den lokalen Markt.