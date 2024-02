Am Flughafen Wien hebt die AirportCity Academy ab

Mit der „AirportCity Academy powered by WIFI NÖ” vergrößert das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Niederösterreich sein Bildungsangebot um einen weiteren Baustein.Die AirportCity Academy wurde in enger Kooperation mit dem Flughafen Wien ins Leben gerufen, um den stark wachsenden Standort und sein Umland mit den besten Bildungsmöglichkeiten zu versorgen.„Mit 250 Unternehmen in der Vienna AirportCity und deren über 23.000 Mitarbeitenden ist der Bedarf an attraktiven Aus- und Weiterbildungsangeboten enorm hoch“, stellt der Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Wolfgang Ecker, fest.Ihren Auftakt feiert die AirportCity Academy mit dem Vorbereitungskurs für die Befähigungsprüfung im Güterbeförderungsgewerbe.

