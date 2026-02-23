Alles ist „on hold“ am deutschen Logistikimmobilienmarkt

Im Jahr 2025 ist das Neubauvolumen um etwa 1 Mio. m² auf 3,4 Mio. m² eingebrochen; immerhin positive Entwicklung in Schwaben.

Der deutsche Logistikimmobilienmarkt schließt 2025 mit einem historischen Tiefstand an Neubauprojekten.Nach Auswertung der eigenen Research-Daten vermeldet das ganzheitliche Beratungsunternehmen Logivest die Realisierung von insgesamt rund 3,4 Mio.m² Logistikneubaufläche.Zeitpunkt der Messung ist dabei stets der Spatenstich.Damit verzeichnet der Markt knapp ein Viertel weniger Neubauvolumen als 2024.