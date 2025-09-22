Alexander Winter wechselt zu Dachser Air & Sea Logistics

Der erfahrene Logistikmanager soll die Verknüpfung mit dem europäischen Stückgutnetz in EMEA auf eine neue Stufe heben.

Zum 1.Oktober übernimmt Alexander Winter die Leitung der Business Unit Air & Sea Logistics EMEA bei Dachser.Er folgt auf Marc Meier, der das Unternehmen Ende des Monats verlassen wird.Der 53-jährige Österreicher Alexander Winter kommt von DB Schenker (heute Teil von DSV), wo er seit 1999 verschiedene Management-Positionen mit Fokus auf Seefracht und Kontraktlogistik bekleidete.Seit 2018 war er als CEO für Österreich und die Region Südosteuropa für das Geschäft Luft- und Seefracht, Straßentransport sowie Kontraktlogistik verantwortlich und trieb dort das Wachstum des Logistikdienstleisters voran.