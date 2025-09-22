Alexander Winter wechselt zu Dachser Air & Sea Logistics

22.09.2025

Der erfahrene Logistikmanager soll die Verknüpfung mit dem europäischen Stückgutnetz in EMEA auf eine neue Stufe heben.

Alexander Winter wechselt zu Dachser Air & Sea Logistics Bild: Dachser
Zum 1.Oktober übernimmt Alexander Winter die Leitung der Business Unit Air & Sea Logistics EMEA bei Dachser.Er folgt auf Marc Meier, der das Unternehmen Ende des Monats verlassen wird.Der 53-jährige Österreicher Alexander Winter kommt von DB Schenker (heute Teil von DSV), wo er seit 1999 verschiedene Management-Positionen mit Fokus auf Seefracht und Kontraktlogistik bekleidete.Seit 2018 war er als CEO für Österreich und die Region Südosteuropa für das Geschäft Luft- und Seefracht, Straßentransport sowie Kontraktlogistik verantwortlich und trieb dort das Wachstum des Logistikdienstleisters voran.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

DHL Express: 45 starke Jahre in Österreich

Seit 1980 hat sich das Unternehmen hierzulande als führender Anbieter etabliert und die Logistikbranche nachhaltig geprägt.

22.09.2025

3LOG blüht in einem spannenden Markt

Mit Logistik weltweit, unabhängig und kundenorientiert setzt das 20 Jahre alte Unternehmen auf die richtige Karte.

10.09.2025

Herbert Traxler: „Es braucht Mut und Optimismus“

Die LKW Walter internationale Transportorganisation bewegt mehr als 1,7 Mio. Komplettladungen pro Jahr.

08.09.2025
Anzeige