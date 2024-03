Airbus-Satellit: Mit BelugaST von Frankreich nach Florida

Der von Airbus gebaute geostationäre Telekommunikationssatellit Eutelsat 36D wurde an Bord eines Airbus BelugaST (A300-600ST) von Toulouse in Frankreich nach Sanford in Florida/USA transportiert.Sein nächstes Ziel ist das Kennedy Space Center in Florida, von wo er noch in diesem Monat an Bord einer SpaceX Falcon 9 in die Umlaufbahn gebracht werden soll.Mit der Einführung der neuen BelugaXL, die auf der größeren A330-200-Plattform basiert, ist die A300-600-basierte BelugaST-Flotte nun vollständig für überdimensionale Frachttransporte weltweit verfügbar.Eutelsat 36D basiert auf dem geostationären Telekommunikationssatelliten Eurostar Neo und wird Fernsehübertragungen sowie Dienste für Regierungen über Afrika, Europa und Ländern östlich davon bereitstellen.Der Satellit hat eine geplante Lebensdauer von 15 Jahren.

