AHT Cooling Systems steht vor Kurzarbeit für über 1.000 Beschäftigte in Rottenmann

Der steirische Kältetechnikspezialist AHT möchte die Beschäftigung des gesamten AHT Teams, davon über 1.000 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottenmann, in der aktuellen Corona-Situation bestmöglich schützen und mit 1.April 2020 auf das von der Österreichischen Bundesregierung kürzlich beschlossene Kurzarbeitszeitmodell mit einer vorübergehenden Reduktion der Arbeitszeit auf 70 % setzen.Aufgrund der Corona-Situation reagiert der international tätige Hersteller von gewerblichen Kühl- und Tiefkühlsystemen AHT Cooling Systems zur langfristigen Sicherung des Standorts Rottenmann auf entscheidende Auswirkungen der Corona-Pandemie.Mit 1.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login