AFS Logistic Solutions: Von Tirol in alle Welt

Seit ihrer Gründung 1994 versteht sich die AFS Logistic Solutions GmbH mit der Zentrale in Zirl in Tirol als Partner der lokalen Wirtschaft.Die heuer 30 Jahre alt gewordene Spedition im Eigentum der Familie Köcher bietet den Kunden einen Komplettservice, angefangen von den Landverkehren für Stückgüter, Teil- und Komplettladungen über die Luft- und Seefrachtspedition bis zur Lagerlogistik.In der zuletzt genannten Disziplin betreut das von 85 Mitarbeitenden gebildete Team die Auftraggeber bei Bedarf auf der ganzen Welt.Auch Tätigkeiten in der Produktionslogistik gehören zum Leistungsspektrum.In der Stückgutlogistik liegt der Fokus auf den Ausgangsfrachten ex Tirol.

