95 neue Lehrlinge starten bei Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss setzt weiter auf Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen und erhöht erneut die Zahl seiner Auszubildenden.95 junge Frauen und Männer beginnen im September ihre Lehre beim internationalen Logistiker in Österreich, Deutschland und der Schweiz.Derzeit beschäftigt das Unternehmen 262 Lehrlinge an 37 Standorten in der D-A-CH-Region.Zudem werden 18 junge Menschen in Serbien und Ungarn - ebenfalls dual - ausgebildet.An einigen österreichischen Standorten bietet Gebrüder Weiss im Rahmen der Dualen Akademie eine verkürzte Ausbildung an, die sich speziell an Maturant*innen von Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und Berufsumsteiger*innen mit Matura richtet.

