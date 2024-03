90.000 Behälter auf 2.400 m² im AutoStore der Geis Gruppe

Der Full-Service-Logistikdienstleister hat rund 8 Mio. EUR in ein automatisches Kleinteilelager investiert.

Die Geis Gruppe hat in ihrem Logistik- und Technologiezentrum Forchheim ein automatisches Kleinteilelager in Betrieb genommen.Es besteht aus zwei AutoStore-Anlagen, die für eine schnelle, effiziente und sichere Kommissionierung sorgen – bei vergleichsweise geringem Platzbedarf. Mit dem innovativen Lager verkürzt Geis die Bereitstellungszeiten der Aufträge um bis zu 70 Prozent.Davon profitiert vor allem der langjährige Geis-Kunde Siemens Healthineers AG.„Bislang versorgen wir von Forchheim aus deren Werk in Erlangen“, erklärt der bei Geis für die Region verantwortliche Bereichsleiter Maximilian Dörr.