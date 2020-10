500ster modularer Güterwagen von Wascosa ausgeliefert

Vor rund 10 Jahren präsentierte die Wascosa AG ihren ersten modular gebauten Güterwagen und gewann damit ein Jahr später den Innovationspreis des Kantons Zug. Die Branche reagierte zunächst zurückhaltend. Heute hat sich der Trend zu modularen Güterwagen durchgesetzt. Vor kurzem wurde der 500ste Wagen erfolgreich im Markt ausgeliefert.



Das Jubiläumsmodell ist ein Vielzweckwagen, Typ Sgmmns, der von der Sersa Schweiz, einem Unternehmen der im Bereich Bau und Unterhalt von Bahninfrastrukturen tätigen Rhomberg Sersa Rail Group, mit verschiedenen Aufbauten für die schienengebundene Baustellenlogistik eingesetzt wird. Aktuell liefert die Wascosa weitere modulare Güterwagen – etwa für die Stahl- oder die Chemieindustrie.



Der Durchbruch gelang dem modularen Güterwagen im Jahr 2017 als die BASF SE, der nach Umsatz weltweit größte Chemiekonzern mit Sitz in Ludwigshafen, zusammen mit Wascosa die ersten modularen Tankwagen als Ersatz für ihre Kesselwagenflotte vorstellte. Zuvor wurden die Konzepte lange als chancenlos beurteilt, besonders im Falle von Spezialgüterwagen wie etwa Kesselwagen. So wirkte die Entwicklung von BASF und Wascosa wie ein Weckruf für den Güterwagensektor, und verschiedene Akteure entwickelten in den letzten drei Jahren entsprechende modulare Konzepte, darunter auch die ganz Großen der Branche wie die DB Cargo, die VTG oder die Rail Cargo Group



Zehn Jahre nach der ersten Präsentation des Wascosa flex freight systems sind modulare Güterwagen heute definitiv im Markt angekommen. In Zukunft werden sie einen substanziellen Anteil an den Neubeschaffungen ausmachen, die als Ersatz von altem Rollmaterial getätigt werden. Dies gilt für Standardgüterwagen, aber auch für Spezialgüterwagen“, ist Irmhild Saabel, Leitern Business Development bei Wascosa, überzeugt.

Das Familienunternehmen Wascosa mit Hauptsitz in Luzern wurde 1964 gegründet. Kerngeschäft ist die europaweite Vermietung und Verwaltung von Eisenbahntransportmitteln ist unser Kerngeschäft. Auch das Flottenmanagement kompletter Wagenparks gehört zum Leistungsspektrum.

