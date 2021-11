50 Mio. Euro Investition: Neue DAF Lkw für Waberer‘s

Die Modelle XF, XG und XG+ bieten eine um 10 Prozent verbesserte Kraftstoffeffizienz und eine breite Palette an passiven und aktiven Sicherheitsfunktionen.

Trotz der Pandemie und der schwierigen Situation für die Nutzfahrzeughersteller wurden kürzlich fünf DAF XG Sattelzugmaschinen der neuesten Generation an Waberer’s International Nyrt.übergeben.Darüber hinaus wurde ein Vertrag über den Kauf von 570 Fahrzeugen abgeschlossen.Der Logistikdienstleister hat als einer der ersten in Europa seine Flotte mit dem jüngsten Modell von DAF, den fünf XG-Sattelzugmaschinen, modernisiert.Die Fahrzeuge wurden als Teil einer Gesamtinvestition in Höhe von rund 50 Mio.