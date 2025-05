Über 1.000 Teilnehmer beim 40. Logistik Dialog

Bild: BVL Österreich / Unter dem Motto „Unlock to Perform!“ kommen am 22. und 23. Mai über 1.000 Fachbesucher:innen und 120 Kompetenzpartner aus Industrie, Handel, Politik und Wissenschaft beim Top-Event der Logistikbranche zusammen.

Mit einem neuen Teilnehmerrekord, einer hochkarätigen Programmbesetzung und der klaren Fokussierung auf die geopolitischen und technologischen Herausforderungen der Branche ist gestern der 40.Logistik Dialog der Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich am Vienna International Airport gestartet.Unter dem Motto „Unlock to Perform!“ kommen am 22.und 23.Mai über 1.