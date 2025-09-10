3LOG blüht in einem spannenden Markt

Mit Logistik weltweit, unabhängig und kundenorientiert setzt das 20 Jahre alte Unternehmen auf die richtige Karte.

Nationale und internationale Transporte per Lkw, Bahn, Luft-/Seefracht organisiert 3LOG premium logistics mit Sitz in Wien.Zum 20-Jahre-Jubiläum bekräftigt das Unternehmen den Anspruch, ein Problemlöse für die verladende Wirtschaft zu sein.Darüber hinaus betätigt man sich als Ideengeber und Berater für Ostafrika.Als „Newcomer“ startete 3LOG im Jahr 2005 mit der Belieferung von Privatkunden im Raum Wien in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr.Der wirtschaftliche Erfolg war mäßig.