3LOG premium logistics holt Thomas Bissels an Bord

03.10.2025

Der Neuzugang übernimmt bei der Wiener Spedition die Leitung Projektmanagement DACH & East Africa.

3LOG premium logistics holt Thomas Bissels an Bord Bild: 3LOG premium logistics / Thomas Bissels
Die 3LOG premium logistics GmbH mit Sitz in Wien hat ihr Führungsteam verstärkt.Seit 1.Oktober 2025 verantwortet Thomas Bissels als Head of Project Management DACH & East Africa die strategische und operative Weiterentwicklung des Bereichs Projektmanagement.Der Neuzugang war für verschiedene internationale Unternehmen in leitenden Funktionen tätig.Er verfügt über umfassendes Know-how in der Steuerung komplexer Projekte sowie in der Führung interdisziplinärer Teams.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

DHL Group startet mit neuem Innovation Center durch

Das moderne Objekt dient auch als Plattform für die Zusammenarbeit mit Kunden, Start-ups, wissenschaftlichen Einrichtungen und Industriepartnern.

02.10.2025

Jubiläum 85 Jahre Obus in der Stadt Salzburg

Die Salzburg Linien stehen auch in der Zukunft für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs ein.

30.09.2025

4,9 Prozent Preiserhöhung bei DHL Express Österreich

Die Maßnahme tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft und erfolgt vor dem Hintergrund komplexen globalen Handelslandschaft.

29.09.2025
Anzeige