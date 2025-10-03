3LOG premium logistics holt Thomas Bissels an Bord

Der Neuzugang übernimmt bei der Wiener Spedition die Leitung Projektmanagement DACH & East Africa.

Die 3LOG premium logistics GmbH mit Sitz in Wien hat ihr Führungsteam verstärkt.Seit 1.Oktober 2025 verantwortet Thomas Bissels als Head of Project Management DACH & East Africa die strategische und operative Weiterentwicklung des Bereichs Projektmanagement.Der Neuzugang war für verschiedene internationale Unternehmen in leitenden Funktionen tätig.Er verfügt über umfassendes Know-how in der Steuerung komplexer Projekte sowie in der Führung interdisziplinärer Teams.