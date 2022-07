35.000 m² Industriefläche in Spielberg steht zum Verkauf

Das insgesamt 100.000 m² große Grundstück ist eine der letzten großen verfügbaren Flächen in Österreich an den Verkehrsachsen Richtung Slowenien und Italien.

In Spielberg (Steiermark), wo am am kommenden Wochenende im Rahmen des nächsten Formel 1-Rennens der große Preis von Österreich vergeben wird, gibt es neben der bekannten Rennstrecke ein Industriegelände mit 35.000 m² Nutzfläche.Die Liegenschaft verfügt über einen derzeit stillgelegten Gleisanschluss, welcher bis Ende 2023 reaktiviert werden kann.Ab dem vierten Quartal 2022 stehen diese Flächen für interessierte Unternehmen aus den Branchen Industrie, Logistik und E-Commerce zur Verfügung.Der Standort ist als Industriegebiet gewidmet und täglich rund um die Uhr nutzbar.