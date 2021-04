25 Jahre Logistik-Studiengang am FH OÖ Campus Steyr

Supply Chain Management koordiniert und steuert die weltweite Zusammenarbeit von Firmen.Wie man auf verantwortungsvolle Art mit modernsten Werkzeugen dieses Miteinander von Firmen gestaltet, das ist der Inhalt des neuen Studienplans im Masterstudium „Supply Chain Management“ an der FH OÖ in Steyr.Neben den thematischen Aktualisierungen können berufsbegleitend Studierende ab Herbst 2021 durch mehr Online-Lehre ihre Anwesenheit deutlich reduzieren – sie sind nur mehr neunmal pro Semester vor Ort.„Die Überarbeitung des Studiengangs ist eine Antwort auf die Krisensituation, in der wir uns aktuell befinden und unser Beitrag für die Gesellschaft und die Wirtschaft“, sagt Studiengangsleiter Franz Staberhofer.“ „Menschen, die sich jetzt auf dieses Studium einlassen, sind Gestalter*innen dieser Situation und leisten damit einen Beitrag, um aus unsicheren Szenarien Lösungssituationen zu machen.

