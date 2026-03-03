2025 war für Kühne+Nagel ein Jahr der Disziplin

03.03.2026

Der Logistiker hatte keinen Rückenwind aus den Märkten – das Erreichte ist das Ergebnis der eigenen Arbeit.

2025 war für Kühne+Nagel ein Jahr der Disziplin Bild: Kühne+Nagel
Der verstärkte Einsatz von KI, basierend auf den bewährten Strukturen, sei ein wesentlicher Bestandteil der Strategie mit Fokus auf signifikante operative Effizienzsteigerung in den nächsten 18 Monaten.Das betont Stefan Paul, CEO der Kühne+Nagel International AG, in einer heute in der Früh ausgesandten Ad Hoc Mitteilung über das Geschäftsjahr 2025.„In einem Jahr mit sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten wir durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie weiteres Wachstum erzielen.Als Logistikpartner für den Aufbau von Cloud- und Server-Infrastruktur haben wir vor allem in der Luftfracht deutliche Marktanteile gewonnen.Gleichzeitig haben wir uns als weltweite Nummer 1 bei den See- und Luftfrachtvolumen erfolgreich behauptet“, so Stefan Paul.

