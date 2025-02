2024 bringt Röhlig Logistics ein 13%iges Sendungsplus

Ausbau des digitalen Produktportfolios bleibt im Fokus; in Kürze Eröffnung eines Logistikzentrums in Australien.

Röhlig Logistics ist im Jahr 2024 bei Umsatz, Frachtvolumen und Rohertrag gewachsen.Trotz eines volatilen Marktumfeldes verzeichnete das inhabergeführte Unternehmen aus Bremen Zuwächse in den Bereichen Seefracht, Luftfracht und Kontraktlogistik.Diese Entwicklung sei das Ergebnis der konsequenten Wachstumsstrategie und habe Marktanteilsgewinne in allen Geschäftsbereichen bewirkt, heißt es in einer Pressemitteilung.Im Geschäftsjahr 2024 stieg der erwirtschaftete Rohertrag von 218 Mio.EUR gegen den Markttrend um fünf Prozent auf 229 Mio.