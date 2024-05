2024 bringt Raum Graz neue 80.000 m² Logistikfläche

Der moderne Bestand und die gute Verkehrsanbindung in alle Richtungen sind attraktive Standortfaktoren.

Ende 2023 wurde am Logistikmarkt Graz die 1-Million-Quadratmeter-Marke überschritten.Die Spitzenmiete für Logistikflächen lag bei EUR 6,45 EUR/m²/Monat.Sie sollte noch weiter – allerdings langsamer als bisher – ansteigen, gibt der Immobiliendienstleister CBRE Austria in einer Aussendung bekannt.Demnach ist der Logistikmarkt Graz der modernste in Österreich.Rund 70 Prozent des Bestandes entspricht der Gebäudeklasse A.