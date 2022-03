200. Paket-Abholstation von Myflexbox in Österreich

Bild: images.squarespace-cdn / (v.l.n.r.): Peter Klima, Myflexbox Head of Development and Technoking, Ernst Bach, Direktor für das Bestandsmanagement in der SOZIALBAU AG, Jonathan Grothaus, Myflexbox Head of Product and Strategy, und Lukas Wieser, Myflexbox Head of Partnerships and Sales