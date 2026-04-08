155 Elektrobusse passieren den Hafen Piräus

Ein umfangreiches Zubringersystem verbindet den griechischen Standort mit fast allen wichtigen Häfen im Mittelmeerraum.

Bild: Piraeus Port Authority / Von links: Secretary General of Transport, Stelios Sakaretsios, Chief Executive Officer of OSY S.A., Stefanos Agiasoglou, Deputy Minister of Transport, Konstantinos Kyranakis and Deputy Chief Executive Officer of PPA S.A., Angelos Karakostas.

Am Samstag wurden in den frühen Morgenstunden insgesamt 155 Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong von Mitarbeitern der Hafenbehörde von Piräus (PPA) am Autoterminal entladen.Davon werden 125 in die Flotte der OSY S.A.(Athenische Verkehrsgesellschaft) aufgenommen; 30 Stück gehen nach Serbien.Die Busse wurden vor Ort vom stellvertretenden Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis, dem Generalsekretär für Verkehr Stelios Sakaretsios, dem CEO von OSY S.