15 Jahre cargo-partner in den Niederlanden

2006 wurde das erste Büro in Rotterdam eröffnet – seither ist die Landesgesellschaft stetig gewachsen.

Die Geschichte von cargo-partner in den Niederlanden begann mit einem Team von elf Mitarbeitenden in Rotterdam, das sich auf Seefrachtlösungen spezialisierte.Bald darauf wurde ein zweites Büro in Amsterdam mit Fokus auf Luftfracht eröffnet.Im Februar 2021 setzte das Unternehmen mit der Übernahme von Transcargo B.V.einen weiteren wichtigen Schritt.