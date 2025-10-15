Koper ist voll und handelt weitsichtig

Durch kontinuierliche Investitionen entstehen laufend neue Objekte und Liegeplätze für die maritime Wirtschaft.

Im Hafen Koper boomt der Containerverkehr.Die neuesten Statistiken bestätigen das.Seit März 2025 passieren jeden Monat mindestens 100.000 TEU die Kaianlagen.Das hat es in der Geschichte des slowenischen Seehafens noch nie gegeben.