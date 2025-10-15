Koper ist voll und handelt weitsichtig

15.10.2025

Durch kontinuierliche Investitionen entstehen laufend neue Objekte und Liegeplätze für die maritime Wirtschaft.

Koper ist voll und handelt weitsichtig Bild: Nevenka Kržan, Vorstandsvorsitzende von Port of Koper
Im Hafen Koper boomt der Containerverkehr.Die neuesten Statistiken bestätigen das.Seit März 2025 passieren jeden Monat mindestens 100.000 TEU die Kaianlagen.Das hat es in der Geschichte des slowenischen Seehafens noch nie gegeben.

