Zweite „Vienna Airport Business Night”

Am 25.April lädt der Flughafen Wien zur zweiten „Vienna Airport Business Night“.Bei diesem Event im Veranstaltungszentrum „AirportCity Space“ erwarten die Besucher hochkarätige Vortragende, eine umfangreiche Leistungsschau, Auszeichnungen für Top-Unternehmen sowie ein musikalisches Rahmenprogramm.Die „Vienna Airport Business Night“ richtet sich vor allem an Entscheidungsträger in Unternehmen, die das Angebot der AirportCity kennenlernen möchten.Erstmals verleiht der Flughafen Wien dabei Auszeichnungen für den „Innovator des Jahres“, den „besten Dienstleister des Jahres“ und das „Cargo-Unternehmen des Jahres“.

