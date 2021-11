Zweite EuroDual von ELP für den Raildox-Güterverkehr

Die Raildox GmbH erweitert ihre Flotte um eine zweite EuroDual Lokomotive erweitert.Dadurch sei man zukünftig mit einer noch größeren Flexibilität auf den Netzen in Deutschland und auch in Österreich unterwegs, sagt Frank Rudolf, Geschäftsführer der in Erfurt ansässigen Bahngesellschaft.Die Lokomotive wird noch in November an die Raildox ausgeliefert, „Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein und Lastbegrenzungen auf alternativen Hybridlokomotiven entgegenzuwirken, hat sich Raildox bewusst für den Einsatz der EuroDual entschieden.Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft liegt im schweren Güterverkehr, unter anderem von Holz, Getreide, Zellstoffen, Chemie und Mineralölzügen.„Immer mehr Bestandskunden bestellen sich weitere EuroDual-Lokomotiven.

