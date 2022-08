Zunehmende Knappheit bei Schiffsraum in Deutschland

Das aktuelle Niedrigwasser behindert in zunehmendem Maße die Güterschifffahrt in Deutschland.Teils seit Jahrzehnten bekannten Engpässe im Wasserstraßennetz – insbesondere an Rhein, Donau und Elbe – werden erneut zum limitierenden Faktor, der die Schifffahrt und deren Kunden massiv beeinträchtigt.Die seit Wochen sinkenden Wasserstände, insbesondere an Rhein, Elbe und Donau, führen dazu, dass die Schiffe nur noch einen Teil der sonst üblichen Ladung mitnehmen können, um Grundberührungen zu verhindern.Das hat bei einer insgesamt sehr hohen Auslastung in der Binnenschifffahrt zur Folge, dass der Schiffsraum zunehmend knapp wird.Die historischen Niedrigwasserstände des Jahres 2018 werden am 3.

