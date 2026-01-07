Zippel Gruppe kommt unter Cosco-Einfluss

07.01.2026

Die chinesische Containerreederei übernimmt 80 Prozent des Hamburger Logistik- und Hinterlandspezialisten.

Zippel Gruppe kommt unter Cosco-Einfluss Bild: Zippel
Die chinesische Cosco-Gruppe stärkt ihr Engagement im Seehafen-Hinterlandverkehr in Europa.Dazu wird sie über die niederländische Tochter Goldlead Supply Chain Development (Europe) B.V.80 Prozent der Anteile der Hamburger Konrad Zippel Spediteur GmbH übernehmen.Die geplante Transaktion wurde beim Bundeskartellamt angemeldet.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Im Hafen Sète kommt jetzt der Lkw zum Zug

Neues Bahnterminal ermöglicht den Transport von 40.000 Sattelaufliegern und Containern pro Jahr.

07.01.2026

Deutschland: Private Güterbahnen im Vormarsch

Die Bundesnetzagentur bescheinigt dem Schienengüterverkehr innerhalb der letzten 20 Jahre ein Wachstum von 41,4 Prozent.

05.01.2026

Ereignisreicher Dezember 2025 für DPB Rail Infra Service

Übernahme der Eurodual-Lok „Hannah“ und Erhalt des Single Safety Certificate für die Republik Kroatien.

02.01.2026
Anzeige